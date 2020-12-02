Челябинск, , 10:35 — REGNUM В Челябинске одна из местных жительниц подозревается в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что гражданка совершила преступление в октябре. Это она делала на территории Курчатовского района в нежилом помещении. Однако её преступные действия пресекли сотрудники полиции.

Следователи изъяли у дамы системные блоки с имеющимися на них установленными игровыми программами. Проводятся следственные действия и решаются вопросы о мере пресечения для женщины и о предъявлении ей обвинения.