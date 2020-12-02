Томск, , 10:34 — REGNUM В Томске завершился процесс над 42-летней местной жительницей, обвиняемой в убийстве беременной подруги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры области, преступление произошло в конце декабря 2015 года.

По версии обвинения, потерпевшая пыталась выпроводить из своего дома засидевшуюся приятельницу. В результате произошёл конфликт, закончившийся трагедией.

«В ходе возникшей ссоры подсудимая толкнула беременную подругу на пол, после чего села ей на спину, сдавила руками шею и затолкнула в рот тряпку, перекрыв доступ кислорода. В результате потерпевшая задохнулась», — отметили в ведомстве.

Обвиняемая в суде частично признала свою вину, добавив, что не хотела убивать подругу. Однако государственному обвинителю удалось убедить коллегию присяжных в виновности женщины. В итоге присяжные единодушно решили, что подсудимая не заслуживает снисхождения.

Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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