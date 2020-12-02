Уфа, , 10:30 — REGNUM Второклассник попал под колеса школьного автобуса в Башкирии. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожная авария произошла в Хайбуллинском районе в селе Акъяр.

По предварительной информации, школьный автобус, за рулем которого находился 36-летний мужчина, наехал на ребенка, который собирался войти в автобус.

Сообщается, что у семилетнего мальчика диагностировали перелом ноги. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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