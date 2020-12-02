Южно-Сахалинск, , 10:18 — REGNUM В Южно-Сахалинске сборщике металлолома не поделили полученную прибыль. В результате ссоры 48-летний мужчина жестоко убил своего коллегу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Мужчины не смогли поделить вырученную ими прибыль от сбора металла. Ссора произошла во время застолья в заброшенном доме. Тогда подозреваемый избил 55-летнего мужчину и задушил его, а после этого сжёг дом.

Какую именно сумму денег не поделили сборщики металла не сообщается. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил на два месяца под стражу фотомодель Лилию Судакову, которая была задержана после смертельного конфликта с мужем.