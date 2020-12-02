Горно-Алтайск, , 10:17 — REGNUM В Республике Алтай продолжают регистрировать летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались жители Чойского района и Горно-Алтайска 75 и 68 лет соответственно.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

У обоих, как отмечается, развилась коронавирусная пневмония. Кроме того, один пациент страдал другими сопутствующими заболеваниями.

«Кроме того, 14 ноября ушла из жизни 88-летняя жительница Чемальского района. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции», — добавили в штабе.

Таким образом, всего с начала эпидемии в республике скончались 114 носителей коронавирусом. Причём, в 108 случаях причиной смерти стал COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Горном Алтае за сутки выявили более ста случаев заражения коронавирусом