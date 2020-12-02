Пестречинский район, Татария, , 10:20 — REGNUM В Татарии ведется проверка после появившейся информации в СМИ об отравлении школьников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РТ.

Школьная столовая Nso.ru

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Сотрудники ведомства во время мониторинга средств массовой информации выявили сведения об отравлении учеников в школе села Богородское Пестречинского района. По данному факту назначена доследственная проверка. По предварительным данным, после проведенной санитарной уборки в школе дети почувствовали недомогание — тошноту, зуд и резь в глазах.

Следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM напоминает, в Иннополисе провели презентацию нового комплекса для дезинфекции больниц. Во время демонстрации робот, управляемый частично с планшета, проехал перед гостями несколько раз, продолжая при этом дезинфекцию. Через 10−15 минут презентацию приостановили, сославшись на возможный вред. Спустя 10−12 часов после мероприятия у журналистов начали болеть глаза — появилась резь и повышенная слезоточивость.

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