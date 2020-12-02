Ульяновск, 2 декабря 2020, 10:10 — REGNUM В Ульяновске прокуратура настаивает на привлечении к уголовной ответственности руководства одной из частных компаний, полагая, что оно попыталось незаконно участвовать в аукционе с ценой контракта в 16 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.
По данным надзорного ведомства, в октябре 2020 года муниципальное бюджетное учреждения «Стройзаказчик» разместило извещение о проведении электронного аукциона по ремонту общественных пространств в Ульяновске в рамках программы по формированию современной городской среды. Стоимость контракта превышала 16 млн рублей.
В прокуратуре предварительно установили, что в ходе торгов поступила заявка от одной из частных компаний, где в подтверждение наличия опыта были представлены документы о строительстве газопровода в городе Инза.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения более 45 млн рублей бюджетных средств при строительстве дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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