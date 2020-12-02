Париж, , 10:11 — REGNUM Французские правоохранители провели под Парижем задержание второго подозреваемого в стрельбе по патрульным полицейским в Эрбле-сюр-Сен, которая произошла 7 октября. Об этом 2 декабря сообщает газета Le Parisien.

Уточняется, что операция по задержанию прошла 1 декабря в 20:00 (22:00 мск) в пригороде Парижа Нантер и в ней принимал участие полицейский спецназ RAID.

Также отмечается, что сотрудники полиции в данный момент продолжают поиск третьего подозреваемого в стрельбе по полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на двух полицейских было совершено тремя неизвестными вечером 7 октября во время патрулирования промзоны в коммуне Эрбле-сюр-Сен, когда, согласно предварительным данным, нападавшие в ходе потасовки отняли у правоохранителей оружие и расстреляли их. Один правоохранитель позднее был госпитализирован в критическом состоянии, а второй сумел вызвать подкрепление.