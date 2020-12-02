Волгоград, , 09:58 — REGNUM Сразу 14 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения составлено за один вечер на 17-летнего жителя Волгограда. Подросток тайком взял ключ от автомобиля своего отца, катался по городу с друзьями и устроил полицейскую погоню, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Hyundai Accent, водитель которого нарушил правила дорожного движения, попытался остановить наряд ДПС в Красноармейском районе вечером 29 ноября. Автовладелец прибавил скорость, иномарку начали преследовать несколько экипажей полиции. Автомобиль несколько раз наезжал на дорожные ограждения и рекламные конструкции, и, несмотря на повреждения, пытался уйти от погони до тех пор, пока его не заблокировали. За рулём оказался 17-летний местный житель. Юноша пояснил, что взял тайком ключ от машины своего отца. От медосвидетельствования он отказался, не скрывая, что перед поездкой употреблял слабоалкогольные напитки.

В отношении подростка составлены семь протоколов за проезд на запрещающий сигнал светофора, пять — за выезд на полосу встречного движения, а также протоколы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за управление транспортным средством без прав. Штрафы за превышение скорости, зафиксированные камерами, придётся оплатить отцу молодого человека.