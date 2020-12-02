Тозер, , 09:26 — REGNUM Разгневанные жители города на юго-западе Туниса подожгли здание провинциальной администрации во время акции протеста против отключения газа в их домах. Об этом сообщает BBC Africa.

По данным журналистов, демонстранты в городе Тозер также требовали от властей принять меры по снижению высокого уровня безработицы в районе.

Репортёры отмечают, что Тунис совершил «переход к демократии» после революции Арабской весны почти 10 лет назад, однако с тех пор экономика страны переживает стагнацию, а уровень жизни населения неуклонно снижается.