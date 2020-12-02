Томск, , 09:08 — REGNUM Более 120 многоквартирных домов в Кировском и Советском районах Томска остались без холодной воды из-за повреждения на линии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, сообщение об аварии поступило поздно вечером 1 декабря.

По данным компании «Томскводоканал», была зафиксирована утечка воды, в результате чего один дом был подтоплен. Выяснилось, что серьёзно повреждена труба диаметром 700 мм.

«Аварийные бригады «Томскводоканала» прибыли на место и уже в полночь приступили к восстановительным работам, ограничив подачу холодного водоснабжения по 123 адресам», — отметили в мэрии.

Возобновить подачу водоснабжения обещают к 14 часам 2 декабря.