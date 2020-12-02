Джакарта, , 09:08 — REGNUM В центре исследований и развития технологий в области геологических катастроф заявили, что на горе Мерапи за период наблюдения с 30 ноября 2020 года произошло 46 землетрясений, при которых большие глыбы породы высвобождались из купола вулкана, сообщает CNN Indonesia.

В центре наблюдения также зарегистрировали одно тектоническое землетрясение и 31 вулканическое землетрясение.

Вулкану Мерапи присвоили третий уровень опасности из-за повышенной активности. Жителям рекомендуют прекратить добычу полезных ископаемых в реках у подножия Мерапи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года губернатор города в Индонезии обратился к местному правительству с просьбой подготовить маршрут эвакуации населения, связанный с объявлением тревоги из-за активности вулкана Мерапи.

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