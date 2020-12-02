Кемерово, , 09:03 — REGNUM Источник возгорания в кемеровской школе, по данным регионального управления МЧС РФ, был на первом этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 116 детей и 58 взрослых.

Напомним, сегодня, 2 декабря, в Кемерове произошёл пожар в школе, расположенной на проспекте Комсомольский.

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«Ликвидация открытого горения, на тушении работали восемь отделений и единиц спецтехники, источник возгорания — служебное помещение на первом этаже здания», — уточнили изданию «Сибдепо» в ведомстве.

По данным ведомства, никто не пострадал. Детей разместили в помещении находящегося рядом детского сада.