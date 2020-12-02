Чебоксары, 2 декабря 2020, 08:57 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при строительстве гостиницы. Мужчину завалило землёй, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.
По данным ведомства, несчастный случай произошёл 30 октября 2020 года на территории недостроенной гостиницы.
В следственном управлении предварительно установили, что причиной стало нарушение мастером требований безопасности. В частности, согласно материалам дела, потерпевший был допущен к работам в отсутствии «надлежаще установленных откосов при разработке траншеи».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В рамках расследования назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии при строительстве кадетского корпуса в результате обвала грунта погиб водитель грузовой машины. По данным властей, трагедия произошла при демонтаже бомбоубежища. Перед судом предстали бывший генеральный директор и прораб строительной организации, которые осуждены условно.
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