Овюрский район, Тува, , 08:50 — REGNUM В Туве перед судом предстанет бывший директор муниципального унитарного предприятия «Чалааты», обвиняемый в хищении вверенных средств в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, с января 2017 года по май 2018-го он присвоил около 588 тыс. рублей. Таким образом, он причинил администрации Овюрского района Тувы материальный ущерб на эту сумму.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

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