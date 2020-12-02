Ангарск, Иркутская область, , 08:45 — REGNUM В Иркутской области за разглашение государственной тайны обвинительный приговор вынесен начальнику Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа.

Как сообщает сегодня, 2 декабря, пресс-служба регионального УФСБ России, в суде удалось доказать, что весной 2019 года женщина передала подчинённому, не допущенному к государственной тайне, электронные топографические сведения об одном из режимных объектов Иркутской области.

Вместе с тем, поскольку данное деяние не повлекло тяжких последствий, чиновница получила штраф, его сумма не уточняется.