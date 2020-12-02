Санкт-Петербург, , 08:50 — REGNUM Пожарные Петербурга утром 2 декабря тушили пожар на 5-й Советской улице в Центральном районе Северной столицы. Горела квартира, которую хозяева забили мусором. На месте пожара найден погибший.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании в доме 26 поступило в 07:07 мск. Загорелась квартира №10 на третьем этаже в пятиэтажном жилом здании размером 50×50 метров. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

«С вышележащих этажей эвакуировано 15 человек. В квартире обнаружен погибший, личность устанавливается», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 12 человек личного состава. В 07:49 мск пожар был ликвидирован.

Напомним, накануне мужчина погиб при пожаре в квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

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