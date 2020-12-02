Иркутск, , 08:37 — REGNUM В Иркутске сегодня, 2 декабря, устраняют коммунальную аварию в центре города. Как сообщает телеграм-канал gorodbratsk, из-за повреждения трубы без тепла 109 жилых домов и два социальных объекта на улицах Пролетарская, Рабочая, Сухэ-Батора, Некрасова, Желябова, Халтурина, Каландаришвили, Карла Маркса, Горького и в переулке Кооперативный.

Известно, что завершить ремонт и восстановить подачу горячей воды бригады Байкальской энергетической компании рассчитывают к 21:00 по местному времени. Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье уже пришли морозы. По данным Иркутского гидромета, сейчас в Иркутске — минус 8,5°C.

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