Иннополис, Татария, , 09:22 — REGNUM В Иннополисе провели презентацию нового комплекса для дезинфекции больниц. В мероприятии принимали участие журналисты, которые едва не лишились зрения, сообщает «Бизнес-онлайн».

Для приглашенных гостей в медицинском центре 30 ноября организовали презентацию робота для дезинфекции помещения. Автономный комплекс на колесной платформе выкатили в фойе. Во время представления медицинской новинки роботу включили лампы. Организаторы, правда, предупредили, что смотреть на работающую ультрафиолетовую установку долго не стоит, а какие могут быть последствия, никто не пояснил. Защитными очками присутствующих не снабдили.

Во время демонстрации робот, управляемый частично с планшета, проехал перед гостями несколько раз, продолжая при этом дезинфекцию. Через 10−15 минут презентацию приостановили, сославшись на возможный вред. Спустя 10−12 часов после мероприятия у журналистов начали болеть глаза — появилась резь и повышенная слезоточивость. Часть пострадавших обратилась за медицинской помощью. Предварительный диагноз — «бытовая травма, электроофтальмия», назначено многодневное лечение.

Подобную презентацию не так давно проводили среди руководства республики, но ультрафиолетовую лампу тогда не включали. В этот день робот, автономно работающий шесть часов, находился на зарядке.

ИА REGNUM ранее сообщало, до 1 января 2022 года в Татарии, как и по всей России, продлили введенные из-за COVID-19 санитарно-эпидемиологические требования. В их числе социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция.

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