Чебоксары, , 08:17 — REGNUM В Комсомольском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, которого подозревают в порче имущества полицейского из-за личных неприязненных отношений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Инцидент произошёл 8 сентября 2020 года около 22:20. Правоохранители предварительно установили, что злоумышленник приехал на грузовике к парковке в село Комсомольское, где был припаркован личный автомобиль инспектора ГИБДД, и не менее трёх раз наехал на него задним ходом. Ущерб оценён в 90 тыс. рублей.

По данным следственного управления, причиной стали личные неприязненные отношения к инспектору ГИБДД, которому подозреваемый «решил отомстить».

«Автоинспектор двумя днями ранее привлёк его к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — говорят в ведомстве.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии неприязненные отношения соседей по даче привели к пожару. Огнём была уничтожена часть дачной постройки: экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог.

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