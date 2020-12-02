Гонконг, Китай, , 08:47 — REGNUM В Гонконге правоохранители 2 декабря арестовали видного студенческого лидера, участвовавшего в антиправительственных протестах, вспыхнувших в автономии в 2019 году. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным журналистов издания, полиция задержала Кейте Фонге, который является председателем студенческого союза Гонконгского баптистского университета, по подозрению в препятствовании правосудию, работе полиции и в хранении оружия. В его задержании участвовали более 20 сотрудников, которые отвезли Фонге в участок.

Напомним, что ранее Фонге уже задерживался за скупку лазеров, которые во время прошлогодних беспорядков использовались протестующими для ослепления полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, трое активных участников протестов в Гонконге, включая Джошуа Вонга, заявили о намерении признать свою вину в суде.

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