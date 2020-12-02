Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся страдали тяжёлой сопутствующей патологией.

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Таким образом, всего с начала эпидемии в республике от COVID-19 умерли 446 пациентов. В стационарах остаются более 2 тыс. больных, 104 из которых находятся в тяжёлом состоянии и помещены в реанимацию. 56 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2909 коек, занято — 2015, свободно — 894 койки. Занятость коечного фонда составляет 69,3%. Амбулаторное лечение проходят 2500 пациентов с COVID-19, наблюдается 10 123 человек», — добавили в штабе.

Тем временем, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 19 675. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 14 714 человек.

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