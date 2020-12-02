Пенза, , 08:18 — REGNUM В Пензе расследуют уголовное дело, которое возбудили после смерти 61-летнего рабочего на одном из производственных предприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

Утром 1 декабря слесарь механосборочных работ одной из организаций, расположенной на проспекте Победы, выполнял опрессовку изделия. Во время проведения работ крышка изделия сорвалась и мужчина получил травмы туловища, несовместимые с жизнью. Рабочий скончался на месте происшествия.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в поле возле села Чумаево Камешкирского района Пензенской области при выполнении сельскохозяйственных работ погиб 52-летний мужчина. Тело механизатора обнаружили 20 июля. В ходе организованной на месте проверки установили, что погибший работал в поле на тракторе Т-150 с прицепным сельхозорудием (дисковой бороной). По данным МВД, запуская двигатель трактора путем замыкания клеммы электростартера, механизатор не убедился, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Трактор начал движение и наехал на мужчину бороной. От полученных травм тракторист скончался на месте.

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