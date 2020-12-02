Владивосток, , 06:58 — REGNUM В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении группы мужчин, которые обвиняются в незаконном лишении людей свободы, с применением насилия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Выяснилось, что в 2017 году один из обвиняемых открыл в двух арендуемых частных домах в пригороде Владивостока и Находки реабилитационный центр «Расцвет» для алко‑ и наркозависимых людей. К совершению преступления он привлёк пятерых подельников.

«Обвиняемые похищали и насильно удерживали потерпевших в коттеджах, никакую медицинскую помощь им не оказывали, применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу передвижения, при этом получали от родственников деньги за якобы проводимое лечение. Всего от действий преступной группы из шести человек пострадали 34 приморца», — пояснили следователи.

В ходе обыска в здании центра в городе Владивостоке летом 2019 года силовики обнаружили и освободили 15 незаконно удерживаемых мужчин и женщин.

Следствием собрана достаточная доказательственная база — уголовное дело направлено в суд.

«В отношении одного из фигурантов уголовное дело рассмотрено по существу в суде ранее с вынесением обвинительного приговора», — добавили в СУ СКР По Приморью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии группа вооруженных мужчин похитила человека. Инцидент произошёл среди бела дня в городе Назрань.