Елизово, Камчатский край, , 06:46 — REGNUM Пожар произошел в бане в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что инцидент произошел в садоводческом некоммерческом товариществе «Авача». У бани загорелось пристроенная к ней веранда площадью пять на четыре метра. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, огонь был ликвидирован спустя полчаса после поступления сигнала о пожаре.

Пожарные сделали проливку деревянных конструкций бани, благодаря чему здание удалось спасти от огня. Веранда обгорела на 60%. Отмечается, что пострадавших в результате пожара не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября пожар произошел в бане в садоводческом некоммерческом товариществе «Мутновский» в Елизовском районе Камчатки. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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