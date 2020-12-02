Благовещенск, , 06:45 — REGNUM В Амурской области осуждена за хищения 37-летняя жительница Тынды, которая являясь руководителем почтового отделения совершила хищения из кассы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Читайте также: Директора банка в Нижегородской области подозревают в краже 17 млн рублей

Женщина, пользуясь своим служебным положением, похитила из кассы почтового отделения денежные средства в сумме более 130 тыс. рублей. Обвиняемая в ходе следствия частично возместила причинённый почте ущерб.

Суд приговорил бывшую начальницу почтового отделения к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Павлове сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.