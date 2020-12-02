Владивосток, , 05:39 — REGNUM В Приморье энергетики «Оборонэнерго» восстановили электроснабжение ещё в двух посёлках на острове Русский. На утро 2 декабря свет появился у 167 жителей в посёлках Поспелово и Канал, а также на трёх котельных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Владивостока.

Читайте также: Во Владивостоке рассказали о ситуации с энергоснабжением на острове Русский

Продолжается ремонт воздушной линии, питающей посёлок Подножье. Кроме того, энергетики ремонтируют несколько ЛЭП.

Ранее «запитали» дома посёлков Шигино, Парис, Минка, Мелководный, подключены дома на улице Зелёной и дома на улице Экипажной. В других посёлках ведутся работы по их подключению на постоянную схему электроснабжения.

Продолжаются восстановительные работы на острове Попова. Мобильные бригады уже установили 12 новых опор на улицах Калининской, Садовой и Заводской.

По завершению ремонтных работ планируется восстановить электроснабжение ещё в 32 частных домах по улицам Калининской и Набережной.

Энергетики выполнили ремонтно-восстановительные работы на улицах Лесной, Ленинской, Подгорной, а также подключили к электричеству ещё пять частных домов.

Проезд по Русскому мосту пока не разрешён.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 декабря без энергоснабжения на острове Русский во Владивостоке оставались порядка 50 жилых домов, в которых живут более 1,1 тыс. человек.