Владивосток, 2 декабря 2020, 05:39 — REGNUM В Приморье энергетики «Оборонэнерго» восстановили электроснабжение ещё в двух посёлках на острове Русский. На утро 2 декабря свет появился у 167 жителей в посёлках Поспелово и Канал, а также на трёх котельных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Владивостока.
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Продолжается ремонт воздушной линии, питающей посёлок Подножье. Кроме того, энергетики ремонтируют несколько ЛЭП.
Ранее «запитали» дома посёлков Шигино, Парис, Минка, Мелководный, подключены дома на улице Зелёной и дома на улице Экипажной. В других посёлках ведутся работы по их подключению на постоянную схему электроснабжения.
Продолжаются восстановительные работы на острове Попова. Мобильные бригады уже установили 12 новых опор на улицах Калининской, Садовой и Заводской.
По завершению ремонтных работ планируется восстановить электроснабжение ещё в 32 частных домах по улицам Калининской и Набережной.
Энергетики выполнили ремонтно-восстановительные работы на улицах Лесной, Ленинской, Подгорной, а также подключили к электричеству ещё пять частных домов.
Проезд по Русскому мосту пока не разрешён.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 декабря без энергоснабжения на острове Русский во Владивостоке оставались порядка 50 жилых домов, в которых живут более 1,1 тыс. человек.