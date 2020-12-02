Якутск, , 05:15 — REGNUM В Якутии в очистном заборе рудника «ДУЭТ» посёлка Югоренок Усть-Майского района произошло обрушение породы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управление МЧС России по республике.

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На место происшествия прибыли специалисты-горноспасатели.

«Установлено, что при проведении работ по добыче руды произошло обрушение породы скального грунта объёмом четыре кубических метра. В результате обрушения погиб горнорабочий. Тело погибшего подняли на поверхность. Работа рудника продолжается», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, тело одного из оказавшихся в ловушке под землёй горняков в Зимбабве было извлечено из заброшенной шахты через пять дней после ЧП.