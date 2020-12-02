Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории американского штата Невада, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 24 километрах к югу от города Мина. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,2 километра. Данных о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов штата Аляска. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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