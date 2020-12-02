Анкоридж, США, , 01:07 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в Тихом океане у побережья Аляски, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 38 километрах к юго-востоку от города Никольский на острове Умнак. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 23 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали в Татарском проливе у берегов Сахалинской области. Его эпицентр находился в 83 километрах к западу от города Томари на глубине 590 километров. Пострадавших не было.

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