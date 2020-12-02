Абуджа, , 00:33 — REGNUM Не менее пяти вооруженных боевиков было ликвидировано в ходе операции Вооруженных сил Нигерии в штате Кадуна на севере страны, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что бой произошел в районе Анаба. Военным удалось ликвидировать пятерых боевиков, еще несколько бандитов были ранены в перестрелке, однако смогли скрыться. Также вооруженным силам Нигерии удалось освободить девятерых заложников, их вернули семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября армия Нигерии уничтожила пятерых террористов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в штате Борно.

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