Трир, Германия, , 23:01 — REGNUM Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в городе Трир (Германия), сообщает 1 декабря городская полиция в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП в пешеходной зоне в Трире произошло днём сегодня, 1 декабря. Как выяснилось, людей погубил пьяный человек, севший за руль.

Среди погибших — ребёнок. Ещё полтора десятка человек получили физические травмы, а 20 человек — травмированы психологически.

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