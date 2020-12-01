Трир, Германия, , 22:05 — REGNUM Подозреваемый в наезде на пешеходов в центре Трира был пьян и страдает психическим расстройством, заявил 1 декабря на пресс-конференции старший прокурор Трира Петер Фрицен.

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«Есть основания полагать, что имеет место психическое расстройство. Подозреваемый предварительно обследован врачом, но необходимы дальнейшие разбирательства. Следствие запросит психиатрическую экспертизу, которая должна прояснить вопрос о его дееспособности», — сказал Фрицен.

По его словам, на момент наезда подозреваемый «находился под воздействием алкоголя», алкотест показал 1,4 промилле, на данный момент следователи ожидают результатов анализа крови.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в центре города Трир гражданин Германии 51-летнего возраста на большой скорости въехал на автомашине в толпу пешеходов. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 15 получили травмы, а 20 считаются психологически травмированными.

О мотивах водителя пока ничего неизвестно.

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