Берлин, , 21:46 — REGNUM Мужчина, въехавший в толпу людей в немецком Трире, не демонстрировал террористического, политического или религиозного мотива своего поступка, заявил 1 декабря на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен.

По его словам, задержанный подозревается в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений с использованием автомобиля как оружия.

«Подозреваемый — мужчина, ему 51 год, проживает в регионе и является уроженцем Трира. Мы расследуем его поступок, подозревая его в четырех покушениях на убийство, а также в нанесении тяжких телесных повреждений еще по ряду случаев. Мы исходим из того, что он коварно использовал в ходе атаки в центре города автомобиль как оружие», — сказал Фрицен.

Подозреваемый не был ранее судим, «мотив преступления пока совершенно не ясен», мужчина в настоящее время допрашивается, однако «у нас пока нет данных о том, что роль могли играть террористический, политический или религиозный мотивы», уточнил прокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе наезда на пешеходов в центре Трира погибли четыре человека, 15 получили ранения, более 20 человек считаются психологически травмированными.

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