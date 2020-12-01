Москва, , 20:49 — REGNUM В Москве не исключают, что подрыв автомобиля с сотрудниками посольства России в Кабуле мог быть целенаправленным терактом в отношении российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что по предварительной оценке, объектом террористической атаки могли быть военнослужащие Афганских национальных сил безопасности, пикап с которыми двигался перед дипломатической машиной.

«Однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», — подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД сообщили, что автомобиль российской дипломатической миссии подорвался на самодельном взрывном устройстве неподалёку от комплекса посольства России в Кабуле. Находившиеся в нём сотрудники посольства получили лёгкую контузию.

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