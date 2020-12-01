Кабул, , 20:40 — REGNUM Автомобиль российской дипломатической миссии подорвался в Кабуле. Об этом сообщила 1 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Во время следования автомобиля дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлён подрыв самодельного взрывного устройства», — приводит её слова пресс-служба МИД.

Захарова уточнила, что находившиеся в транспортном средстве сотрудники посольства получили лёгкую контузию.

Представитель МИД отметила, что Москва требует от афганской стороны «провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений».

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