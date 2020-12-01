Трир, Германия, , 19:25 — REGNUM В результате наезда автомашины на пешеходов в немецком Трире погибли четыре человека, среди них один ребенок, сообщает 1 декабря телеканал N24.

Ранее полиция и местные власти сообщали о двух погибших и 15 пострадавших в результате наезда.

Полицейские задержали водителя, это 51-летний гражданин Германии. О его этнической или религиозной принадлежности ничего не сообщается.

Власти заявляют, что он действовал в «приступе ярости».

Читайте ранее в этом сюжете: При наезде на пешеходов в германском Трире пострадали 15 человек