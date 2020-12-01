Мегион, Югра, , 18:53 — REGNUM В Югре по факту избиения предпринимательницы в администрации города Мегиона возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, генеральный директор фирмы, осуществлявшей капремонт в домах Мегиона, утром 30 октября 2020 года в кабинете главы города накинулся на владелицу предприятия по стройнадзору, которая отказала в приёмке некачественных строительных работ. Здоровью женщины был причинён лёгкий вред.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, проводится комплекс следственных действий.