Нижний Новгород, , 18:42 — REGNUM Жителя Сормова задержали при предполагаемой попытке сбыта около 400 граммов героина — это примерно 1500 доз наркотиков. Об этом сообщили в МВД по Нижегородской области.

По версии оперативников, при задержании у жителя Сормова обнаружили почти 50 пакетиков с неизвестным веществом. В телефоне мужчины хранилась информация о местах закладок и возможном тайнике.

«Сотрудники МВД обследовали лесополосу, нашли тайники и изъяли 146 свертков с наркотиками. Экспертиза показала, что это героин массой около 390 граммов. В ведомстве уточнили, что до нижегородцев не дошло около 1500 доз наркотиков», — пишет NN.ru.

Задержанный находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.