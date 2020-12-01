Ханты-Мансийск, , 18:22 — REGNUM В Югре завершено расследование громкого коррупционного дела в отношении девяти сотрудников департамента экономического развития ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что обвиняемые систематически получали взятки за выдачу лицензий от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Югры, Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей в период с 2010 по 2016 годы.

Лицензии выдавались на деятельность на территории Югры по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. Кроме того, коррупционная группа крывала нарушения в области реализации алкоголя. Размеры взяток составляли от 80 до 700 тысяч рублей. Следствием установлено 53 факта получения взяток на общую сумму более 15,4 млн рублей.

На данный момент дело о коррупции в департаменте экономического развития Югры направлено в суд для рассмотрения по существу.