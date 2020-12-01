Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM Мужчина в возрасте 50 лет погиб в результате пожара в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вечером 1 декабря. Из здания были эвакуированы более двадцати человек.

Сообщение о пожаре поступило в 16:19 мск с улицы Громова, д.12. Как установили прибывшие пожарные, в трехкомнатной квартире огонь охватил 28 кв. метров в двух комнатах и коридоре. Усилиями девяти пожарных в 16:59 пожар был ликвидирован.

«С балкона 4-го этажа пожарные эвакуировали женщину. Еще 20 человек были выведены по маршевой лестнице. Погиб мужчина 1970 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.