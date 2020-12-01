Кострома, , 17:38 — REGNUM В Костромской области за нарушение «антикоронавирусных» мер суд приостановил деятельность развлекательного заведения, незаконно работавшего в ночное время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по Костромской области.

Молоток судьи Pixabay.com

Речь идёт о костромском караоке-баре «Первый». Как установила проверка, проведённая департаментом экономического развития региона, во время пандемии в баре проходили ночные дискотеки, работники заведения не носили маски и не следили за соблюдением социальной дистанции между посетителями. В результате областные власти вышли с иском в Свердловский районный суд Костромы, который принял решение приостановить работу бара сроком на 20 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM развлекательные мероприятия с численностью участников более 10 человек в Костромской области запретили с 23 октября 2020 года. Кроме этого, режим работы предприятий общественного питания с 1 ноября был ограничен с 23.00 вечера до 6 утра. Ранее гости могли находиться в ресторанах и кафе до часу ночи.

Как пояснили ИА REGNUM в департаменте экономического развития, за всё время действия ограничительных мер в области сотрудники департамента провели около 1200 рейдов, по итогам которых нарушения были найдены в работе 60 организаций (более 20 из них работают в сфере общепита). Семнадцать заведений заплатили штрафы от 30 до 300 тысяч рублей, четверть материалов находятся в стадии судебного разбирательства.

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