Трир, Германия, , 16:46 — REGNUM В результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком Трире погибло не менее двух человек и еще не менее 10 пострадали, сообщает 1 декабря телеканал SWR cо ссылкой на главу муниципалитета Трира.

«В результате предполагаемого наезда в пешеходной зоне Трира, по данным бургомистра Вольфрама Лайбе, по меньшей мере два человека погибли, 10 пострадали», — сообщает SWR.

Ранее полиция Трира заявляла о «многочисленных пострадавших», не уточняя их количество.

По некоторым данным, водитель задержан.

Причины происшествия выясняются. Является ли это очередным терактом, пока неизвестно.

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