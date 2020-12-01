Чебоксары, , 16:38 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя республиканской государственной киностудии, которая является подведомственной организацией министерства культуры. Его подозревают в воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Фигурантом уголовного дела стал директор бюджетного учреждения «Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» минкультуры республики.

Следствие полагает, что в ноябре 2018 года подозреваемый, действуя в интересах индивидуального предпринимателя, проигравшего электронный аукцион на право создания просветительского фильма «Наследие», неоднократно оказывал давление на победителя с требованием заключить с проигравшей стороной договор субподряда.

«Он угрожал расторжением контракта и отказом в утверждении сценария, что повлекло бы включение фирмы в реестр недобросовестных поставщиков», — полагают в следственном управлении.

В прокуратуре Чувашии добавляют, что в результате выигравшая аукцион организация подписала соглашение о расторжении контракта.

«В декабре 2018 года злоумышленник без проведения конкурса заключил новые контракты на создание фильма с вышеуказанным предпринимателем», — говорится в сообщении.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»). Правоохранители провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого, допрашиваются свидетели.

Отметим, что в ноябре 2018 году по факту незаконного воспрепятствования предпринимательской деятельности был осуждён экс-глава администрации Цивильского района. Следствием установлено, что по его указанию были подготовлены документы о досрочном расторжении образовательными организациями договоров на обслуживание электроустановок и заключены новые договоры с организацией, в которой он ранее занимал руководящую должность. Бывший чиновник получил два года реального срока.