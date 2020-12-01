Уфа, , 15:58 — REGNUM Мужчин подозревают в убийстве медведя около его берлоги в Башкирии. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, полицейские получили сообщение, что в Хайбуллинском районе около от села Ивановка обнаружены браконьеры.

По предварительной информации, 40-летний и 62-летний жители Зилаирского района захотели поохотиться на медведя. Они получили разрешение на добычу в своем районе, но приехали в соседний Хайбуллинский район. Следователи считают, что местный житель села Ивановка за 15 тысяч рублей показал им местонахождение ближайшей берлоги.

По версии следствия, по пути к берлоге подозреваемые встретили косулю, которую они застрелили. Погибшее животное они оставили и поехали на внедорожниках к берлоге медведя. Следователи считают, что подозреваемые разбудили зверя и застрелили рядом с берлогой, а туши застреленных животных они разделали.

Сообщается, что подозреваемым не дали уйти с места происшествия охотинспекторы и сотрудники полиции. В результате стражи порядка изъяли две автомашины УАЗ, ВАЗ-2106, два охотничьих ружья, рацию, нож, патроны, топор и останки животных.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной охоты.

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