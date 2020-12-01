Лондон, , 15:51 — REGNUM В Великобритании королевский служащий признался в краже из Букингемского дворца предметов стоимостью более £100 тыс., сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 37-летний мужчина украл медаль кавалера ордена Бани, которая принадлежит главе королевского двора Энтони Джонстону-Берту, продав её за £350 на интернет-аукционе eBay.

Также служащий украл медаль кавалера Королевского Викторианского ордена, и другие предметы, в том числе фотоальбом королевского государственного приема во время визита главы Белого дома Дональда Трампа.

Всего ему удалось выручить за ворованные вещи лишь £7,8 тыс., общая же стоимость 77 украденных предметов составляет более £100 тыс. В ближайшее время суд должен вынести решение по данному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 Бленхеймском дворце Великобритании украли золотой унитаз. Арт-объект назывался «Америка» и был выполнен современным художником итальянского происхождения Маурицио Каттеланом для Музея Гуггенхайма в США. Объект был выполнен из золота и являлся частью инсталляции, при этом его можно было использовать по назначению. Стоимость украденного унитаза составила почти $6 млн.

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