Элиста, , 15:39 — REGNUM Стали известны подробности подробности уголовного дела в отношении руководителя Сарпинского филиала управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия. Вместе с обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате под суд пойдёт его знакомая. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В материалах уголовного дела говорится, что директор филиала незаконно трудоустроил свою знакомую на должность машиниста насосной станции ремонтно-эксплуатационного участка №1 Сарпинского филиала бюджетного учреждения. В период с апреля 2018 года по июнь 2020 года она получила свыше 390 тыс. рублей. Женщина обвиняется в пособничестве в растрате. Кроме того, руководитель филиала присвоил более 114 тыс. рублей.

ИА REGNUM сообщало, что ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана в крупном размере».

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