Ставрополь, , 15:25 — REGNUM Листы ДСП (древесно-стружечная плита) общим весом около полтонны придавили работника предприятия в Ставропольском крае. Мужчина остался жив, но ему понадобилась госпитализация, сообщили 1 декабря в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) региона.

Несчастный случай произошел на частном предприятии по производству мебели. Семь листов ДСП, которые находились около стены, но не были закреплены, упали на 54-летнего работника. Отмечается, что вес каждого из листов составляет порядка 70 кг.

Коллеги пострадавшего вызвали спасателей, и в то же время сами начали освобождать его из-под завала. Прибывшие сотрудники ПАСС оказали мужчине первую помощь и передали его бригаде медиков. В настоящее время он находится в больнице.

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