Магас, , 15:14 — REGNUM В Ингушетии группа вооруженных мужчин похитила человека. Инцидент произошел среди бела дня в городе Назнань, пишет «Интерфакс-Юг».

По данным информационного агентства, злоумышленники напали на водителя машины «Лада Приора» в районе старой автостанции в центре города. Под угрозой применения оружия они затолкали пострадавшего в свой автомобиль Porsche Cayenne и увезли в неизвестном направлении.

По версии источника, случившееся может быть местью за распространение наркотиков, а похитители — участники движения по борьбе с наркотиками. Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу данного инцидента пока нет.

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