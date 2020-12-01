Павловский район, Нижегородская область, , 15:11 — REGNUM В городе Павлове сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, ранее в полицию обратились около 40 жителей Павловского района, у которых задержанная украла почти 17 млн рублей. Но правоохранители полагают, что реальное число потерпевших может быть большим, равно как и сумма нанесенного им ущерба.

Следствие утверждает, что каждый из потерпевших знал подозреваемую и доверял ей, а потому сообщал конфиденциальную информацию по одобренным кредитам, оформленным при ее содействии. Многие из них доверяли ей настолько, что только с ее слов знали свой платеж и не видели никаких подтверждающих документов по кредиту.

Некоторые обратившиеся к правоохранителям павловчане заявили, что оформляли один кредит, а по факту директор банка оформляла на них два займа или же кредит на большую сумму.

Против директора банка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.